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Negosiator Iran dan AS Bertemu di Jenewa untuk Babak Baru Pembicaraan Demi Akhiri Perang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |21:05 WIB
Negosiator Iran dan AS Bertemu di Jenewa untuk Babak Baru Pembicaraan Demi Akhiri Perang
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JENEWA – Negosiator Iran dan Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) JD Vance pada Minggu (21/6/2026) berada di Swiss untuk memulai babak baru negosiasi antara kedua negara untuk menyudahi perang di Timur Tengah. Pembicaraan ini dijadwalkan tetap berlangsung meski Teheran mengatakan akan menutup Selat Hormuz lagi karena serangan Israel di Lebanon.

Sebelum menaiki penerbangannya ke Eropa, Vance mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap untuk "membuat kemajuan dalam masalah nuklir, membuat kemajuan dalam masalah gencatan senjata Lebanon. Itu adalah dua hal besar yang menurut saya akan kita fokuskan."

Pembicaraan lanjutan telah direncanakan di Swiss pada Jumat (19/6/2026), tetapi ditunda pada menit terakhir setelah Israel melancarkan serangan mematikan di Lebanon yang menewaskan beberapa orang.

Washington mengumumkan gencatan senjata yang diperbarui kemudian pada Jumat—sebuah syarat dari kesepakatan pendahuluan dengan Iran—tetapi Israel terus melakukan serangan mematikan di Lebanon yang terus melanggar gencatan senjata.

Mengutip "pelanggaran kontrak" AS dan "pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus dan tanpa henti oleh rezim Zionis di Lebanon selatan", komando militer pusat Iran mengatakan, "Selat Hormuz akan ditutup untuk lalu lintas kapal."

Hormuz, jalur utama pengiriman minyak dan gas, diblokade oleh Iran selama sebagian besar perang, yang menimbulkan guncangan di pasar energi global.

Teheran telah setuju untuk membukanya kembali berdasarkan kesepakatan awal yang ditandatangani oleh Presiden AS Donald Trump dan mitranya dari Iran, Masoud Pezeshkian, dan lalu lintas pengiriman mulai pulih.

Komando Pusat AS mengatakan setelah pengumuman Iran bahwa jalur aman melalui perairan internasional "tetap utuh" dan bahwa pasukan AS "hadir dan waspada".

 

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