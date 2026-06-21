Iran Kembali Tutup Selat Hormuz Setelah Serangan Israel Tewaskan 28 Orang di Lebanon

TEHERAN - Iran menyatakan akan kembali menutup jalur pelayaran vital Selat Hormuz pada Sabtu (20/6/2026) menyusul serangan Israel di Lebanon. Teheran menyebut aksi negara Zionis itu sebagai pelanggaran kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengakhiri perang di Timur Tengah.

Pesawat tempur Israel melakukan serangan mematikan di Lebanon selatan pada Sabtu, beberapa jam setelah Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata baru dalam pertempuran di sana, menewaskan setidaknya 28 orang.

Serangan Israel yang terus berlanjut telah memperketat kesepakatan yang ditandatangani oleh AS dan Iran minggu ini untuk menghentikan perang regional yang lebih luas di semua lini—termasuk di Lebanon, yang merupakan tuntutan utama Teheran.

Dengan alasan "pelanggaran kontrak" AS dan "pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus dan tanpa henti oleh rezim Zionis di Lebanon selatan", komando militer pusat Iran mengumumkan pada Sabtu bahwa "Selat Hormuz akan ditutup untuk lalu lintas kapal."

Kesepakatan dalam 'Masalah'

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa perjanjian yang ditandatangani antara Iran dan Amerika Serikat untuk menghentikan perang di Timur Tengah akan "bermasalah" kecuali ketentuan-ketentuannya segera diimplementasikan.

"Pihak lain harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesegera mungkin. Jika tidak, seluruh kesepakatan akan bermasalah," kata juru bicara kementerian, Esmaeil Baqaei, menurut kantor berita resmi IRNA.