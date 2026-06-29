Laporan Media: Iran - AS Sepakat Hentikan Serangan, Gelar Pertemuan Darurat di Qatar

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dan Iran telah sepakat untuk menghentikan permusuhan baru keduanya dan akan bertemu di Qatar pada Selasa (30/6/2026) untuk membahas konflik terkait Selat Hormuz, demikian dilaporkan media. AS dan Iran sebelumnya kembali saling serang, untuk pertama kalinya sejak menyepakati nota kesepahaman yang menghentikan konflik pada 17 Juni.

Menurut situs berita AS Axios, pertempuran yang kembali terjadi berakar dari perbedaan interpretasi nota kesepahaman (MOU) yang mengakhiri perang, khususnya ketentuan yang berkaitan dengan Selat Hormuz.

"Kami memutuskan untuk menghentikan semua aktivitas kinetik," kata seorang pejabat senior AS kepada Axios, menggunakan istilah militer untuk serangan dan penyerangan lainnya.

Diwartakan TRT, berdasarkan nota kesepahaman tersebut, Iran berjanji untuk melakukan upaya terbaiknya dalam memastikan jalur aman bagi kapal-kapal komersial melalui selat tersebut, sementara AS setuju untuk mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Dalam pembicaraan di Swiss pekan lalu, Wakil Presiden AS JD Vance dan delegasi Iran sepakat untuk membangun saluran komunikasi langsung antara militer AS dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk mengoordinasikan lalu lintas maritim melalui jalur air tersebut.

Namun, hingga Sabtu (27/6/2026), "saluran komunikasi langsung" tersebut masih belum beroperasi, bahkan ketika Iran kembali menegaskan bahwa kapal-kapal harus mengoordinasikan perjalanan mereka, menurut laporan tersebut.

Pertemuan pada Selasa awalnya dijadwalkan di Swiss untuk membahas program nuklir Iran, tetapi eskalasi terbaru mendorong perubahan tempat ke Doha dan menggeser fokus ke Selat Hormuz.