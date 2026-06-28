AS Lancarkan Serangan Baru ke Iran, Sasar Pertahanan Udara hingga Fasilitas Drone

JAKARTA - Pasukan Amerika Serikat (AS) kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Komando Pusat militer AS (CENTCOM) menyatakan operasi tersebut menyasar infrastruktur pengawasan militer, sistem komunikasi, situs pertahanan udara, fasilitas penyimpanan drone, hingga kemampuan penebar ranjau milik Iran.

Dalam pernyataannya, CENTCOM menyebut serangan yang dilakukan pada 27 Juni itu berlangsung atas arahan Panglima Tertinggi AS.

Menurut CENTCOM, operasi tersebut merupakan respons langsung terhadap serangan drone satu arah yang diluncurkan Iran dan menghantam kapal tanker M/T Kiku berbendera Panama saat melintas di dekat Selat Hormuz pada pukul 04.30 waktu setempat. Kapal tersebut diketahui mengangkut lebih dari 2 juta barel minyak mentah.

"Pasukan CENTCOM melancarkan serangan hari ini sebagai tanggapan langsung terhadap agresi Iran yang terus berlanjut terhadap pelayaran komersial," demikian pernyataan CENTCOM, seperti dilansir dari trtworld, Minggu (28/6/2026).

CENTCOM menegaskan, meski ketegangan meningkat, pelayaran kapal-kapal komersial melalui Selat Hormuz masih berlangsung normal. Militer AS juga menyatakan pasukannya tetap dalam kondisi siaga.

"Pasukan AS tetap waspada, mematikan, dan siap siaga," tulis CENTCOM.