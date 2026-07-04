Bus Jatuh ke Jurang Tewaskan Setidaknya 40 Orang di Pakistan

ISLAMABAD – Setidaknya 40 orang tewas setelah sebuah bus yang membawa penumpang jatuh ke jurang di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada Jumat (3/7/2026), kata para pejabat.

Insiden itu terjadi tak lama setelah bus tersebut melintasi perbatasan dari Provinsi Balochistan dalam perjalanan dari daerah Dana Sar di Distrik Sherani, Balochistan.

Juru bicara pemerintah Balochistan, Shahid Rind, mengatakan kepada Anadolu bahwa delapan orang lainnya terluka dan sedang dirawat di rumah sakit. Misi penyelamatan diluncurkan segera setelah kejadian tersebut.

Menteri Utama Balochistan, Sarfraz Bugti, mengatakan bahwa ia telah mengarahkan operasi penyelamatan ke lokasi kejadian.

(Rahman Asmardika)

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