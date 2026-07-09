Hilang dari Radar, Pesawat Boeing 737 Ditemukan Hancur di Laut Arab

Boeing 737 K2 Airways sempat hilang dari radar dan ditemukan hancur di Laut Arab.

ISLAMABAD - Tim pencarian Pakistan telah menemukan puing-puing dari pesawat kargo yang jatuh ke Laut Arab setelah mengalami penurunan ketinggian secara tiba-tiba selama penerbangan menuju Karachi.

Puing-puing tersebut ditemukan setelah pihak berwenang menghabiskan waktu sekitar 12 jam untuk mencari di perairan pascakecelakaan pada Selasa (7/7/2026). Bagian-bagian besar pesawat terlihat diangkat dari laut, tetapi para pejabat mengatakan puing utama masih belum ditemukan.

Pesawat Boeing 737 yang dioperasikan oleh K2 Airways tersebut membawa lima awak pesawat ketika menghilang dari radar. Kelima awak itu kini dikhawatirkan tewas.

Menurut Otoritas Bandara Pakistan, pesawat tersebut berangkat dari Sharjah di Uni Emirat Arab (UEA) dan sedang dalam perjalanan menuju Karachi ketika awak pesawat melaporkan adanya kesulitan teknis.

“Pesawat K2 Airways B 737 dari Pakistan Cargo Flight dalam perjalanan dari Sharjah ke Karachi melaporkan masalah sistem navigasi dan segera dipandu oleh KARACHI ACC,” kata Otoritas Bandara Pakistan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari VT.

Kecelakaan Pesawat Boeing di Pakistan

Hanya tiga menit kemudian, kata para pejabat, radar mendeteksi "penurunan ketinggian yang tiba-tiba dan dramatis" sebelum semua kontak dengan pesawat hilang. Data penerbangan terakhir yang tersedia menempatkan pesawat tersebut sekitar 155 mil laut di sebelah barat Karachi di atas Laut Arab.

Informasi pelacakan penerbangan menunjukkan pesawat awalnya turun sekitar 5.000 kaki dalam waktu kurang dari satu menit, sebelum terjun bebas dari ketinggian 36.550 kaki dengan kecepatan yang dilaporkan mencapai 240 mph.