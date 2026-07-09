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Peristiwa 9 Juli: Tragedi Pesawat Rusia hingga Deklarasi Kemerdekaan Argentina

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 9 Juli: Tragedi Pesawat Rusia hingga Deklarasi Kemerdekaan Argentina
Kecelakaan Pesawat (foto: freepik)
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JAKARTA – Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia dan Indonesia pada 9 Juli. Mulai dari deklarasi kemerdekaan Argentina, berdirinya Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL), lahirnya Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), tragedi kecelakaan pesawat di Rusia yang menewaskan 125 orang, hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) Indonesia 2014.

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 9 Juli, dihimpun dari berbagai sumber.

1. Argentina Deklarasikan Kemerdekaan dari Spanyol

Argentina secara resmi mendeklarasikan kemerdekaannya dari Spanyol pada 9 Juli 1816, melalui Kongres Tucumán. Sebelumnya, Revolusi Mei yang terjadi pada 25 Mei 1810 menjadi tonggak awal perjuangan rakyat Argentina menuju kemerdekaan.

Kini, 9 Juli diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Argentina dan menjadi salah satu hari nasional terpenting di negara tersebut.

2. CONMEBOL Resmi Berdiri

Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) resmi didirikan pada 9 Juli 1916. Organisasi ini menjadi induk sepak bola bagi negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan merupakan salah satu konfederasi tertua yang berada di bawah naungan FIFA.

Gagasan pembentukan CONMEBOL diprakarsai Héctor Rivadavia Gómez dari Uruguay sebagai upaya menyatukan persepakbolaan di Amerika Selatan. Saat ini, organisasi tersebut bermarkas di Luque, Paraguay.

3. ORARI Berdiri

Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) resmi berdiri pada 9 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1967. ORARI menjadi satu-satunya organisasi yang mewadahi para amatir radio di Indonesia.

Organisasi ini juga merupakan anggota International Amateur Radio Union (IARU). Sementara itu, aktivitas amatir radio di dunia mengacu pada ketentuan Radio Regulations yang diterbitkan oleh International Telecommunication Union (ITU).

 

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