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Peristiwa 20 Juni: Telegraf Dipatenkan hingga Berlin Kembali Jadi Ibu Kota Jerman

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 20 Juni 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 20 Juni: Telegraf Dipatenkan hingga Berlin Kembali Jadi Ibu Kota Jerman
Berlin (foto: WIkipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa bersejarah terjadi pada tanggal 20 Juni dan tercatat memberikan dampak besar dalam perjalanan sejarah dunia. 

Okezone merangkum sejumlah momen penting yang terjadi pada 20 Juni berdasarkan berbagai sumber, termasuk Wikipedia. Berikut di antaranya:

1. Telegraf Karya Samuel F.B. Morse Dipatenkan

Mesin teknologi bernama telegraf yang diciptakan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat, Samuel F.B. Morse, resmi dipatenkan pada 20 Juni 1840.

Telegraf merupakan teknologi untuk mengirim pesan jarak jauh menggunakan sandi Morse. Meski konsep telegraf elektrik telah ditemukan sejak 1809, teknologi ini mulai digunakan sebagai alat komunikasi pada 1833 dan resmi dipatenkan pada 1840.

Pengembangan terus berlanjut, termasuk uji coba kabel lintas Atlantik pada 1857, 1858, dan 1865. Kabel telegraf komersial pertama yang berhasil melintasi samudera Atlantik akhirnya selesai pada 18 Juli 1866.

Pada Oktober 1872, Australia menjadi salah satu penghubung komunikasi global melalui jaringan telegraf bawah laut di Darwin. Perkembangan teknologi ini kemudian berlanjut hingga awal 1870-an ketika Thomas Edison mengembangkan telegraf dua arah.

 

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