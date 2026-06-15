Peristiwa 15 Juni: Pasukan Hantu Laut TNI AL Tumpas Permesta di Manado

JAKARTA -Sejumlah peristiwa bersejarah dan penting terjadi pada 15 Juni, di Indonesia maupun di mancanegara. Salah satunya Pasukan KKO (Korps Komando) atau saat ini bernama Marinir TNI AL mendarat di Kema, Manado.

Okezone kembali merangkum peristiwa penting tersebut sebagaimana dilansir beragam sumber,Senin (15/6/2026).

1885 – Ditemukan Tambang Minyak Pertama di Indonesia

Tambang minyak bumi Indonesia untuk pertama kalinya ditemukan yang cukup komersial di Telaga Said, Sumatera Utara, Hindia Belanda (sekarang Indonesia), di mana sampai dengan 1911, satu-satunya perusahaan minyak yang beroperasi hanyalah Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) milik Belanda.

1944 - Pertempuran Saipan

Pertempuran Saipan adalah sebuah pertempuran di Teater Pasifik selama Perang Dunia II yang terjadi di Pulau Saipan yang merupakan bagian dari Kepulauan Mariana.

Pertempuran ini terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang pada 15 Juni 1944 sampai 9 Juli 1944. Tentara Amerika Serikat dapat menaklukan tentara Jepang yang dikomando oleh Yoshitsugu Saito.