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Peristiwa 24 Juli: Lahirnya Amelia Earhart hingga Mandat Kabinet Ali kepada Bung Karno

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |06:10 WIB
Peristiwa 24 Juli: Lahirnya Amelia Earhart hingga Mandat Kabinet Ali kepada Bung Karno
Presiden RI pertama Soekarno (foto: WIkipedia)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting tercatat dalam sejarah dunia maupun Indonesia pada 24 Juli. Mulai dari kelahiran Amelia Earhart, perempuan pelopor dunia penerbangan, hingga penyerahan mandat Kabinet Ali Sastroamidjojo kepada Presiden Soekarno.

Berikut sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 24 Juli, dirangkum dari berbagai sumber.

1411 – Pertempuran Harlaw di Skotlandia

Pada 24 Juli 1411 terjadi Pertempuran Harlaw, salah satu pertempuran antarklan paling berdarah dalam sejarah Skotlandia.

Pertempuran ini berlangsung antara pasukan Donald dari Isles dan Alexander Stewart, Earl of Mar. Meski tidak menghasilkan pemenang mutlak, peristiwa tersebut menjadi salah satu konflik paling dikenang dalam sejarah Skotlandia karena besarnya korban jiwa.

1897 – Lahirnya Amelia Earhart

Amelia Mary Earhart lahir pada 24 Juli 1897 di Atchison, Kansas, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor dunia penerbangan sekaligus pejuang emansipasi perempuan.

Earhart menjadi perempuan pertama yang terbang seorang diri melintasi Samudra Atlantik. Atas pencapaiannya tersebut, ia menerima Distinguished Flying Cross, penghargaan bergengsi bagi penerbang di Amerika Serikat.

Selain mencetak berbagai rekor penerbangan, Earhart juga aktif menulis buku tentang pengalamannya serta ikut mendirikan organisasi pilot perempuan The Ninety-Nines.

Pada 2 Juli 1937, Earhart dinyatakan hilang ketika berusaha mengelilingi dunia melalui jalur khatulistiwa. Hingga kini, hilangnya Amelia Earhart masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah penerbangan.

 

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