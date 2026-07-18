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Peristiwa 18 Juli: Bentuk Galaksi Bima Sakti Diidentifikasi

Arief Setyadi , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |06:02 WIB
Peristiwa 18 Juli: Bentuk Galaksi Bima Sakti Diidentifikasi
Galaksi Bima Sakti (Foto: Ist)
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JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting, baik di Indonesia maupun dunia, tercatat terjadi pada 18 Juli setiap tahunnya. Mulai dari identifikasi bentuk Galaksi Bima Sakti, kelahiran tokoh antiapartheid Nelson Mandela, terbitnya buku Mein Kampf karya Adolf Hitler, hingga berdirinya Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM).

Berikut rangkuman sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 18 Juli, sebagaimana dirangkum dari Wikipedia:

1. Bentuk Galaksi Bima Sakti Diidentifikasi

Pada 18 Juli 1785, astronom asal Inggris, William Herschel, berhasil mengidentifikasi bentuk Galaksi Bima Sakti (Milky Way). Bima Sakti merupakan galaksi spiral besar yang termasuk dalam tipe Hubble SBbc dengan total massa sekitar 10¹² massa Matahari. Galaksi ini diperkirakan memiliki 200–400 miliar bintang, berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya, dan ketebalan sekitar 1.000 tahun cahaya.

Jarak matahari ke pusat galaksi diperkirakan mencapai 27.700 tahun cahaya. Di dalam Galaksi Bima Sakti terdapat Tata Surya, termasuk Bumi sebagai tempat tinggal manusia. Para ilmuwan menduga di pusat galaksi terdapat lubang hitam supermasif yang dikenal sebagai Sagittarius A.

      
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