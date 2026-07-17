Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak dalam Kamar Hotel Mewah di Kuningan

JAKARTA - Seorang pria berinisial WH (47) ditemukan tewas di dalam sebuah kamar hotel mewah di wilayah Kuningan, Jakarta Selatan. Jasad WH didapati memiliki luka tembak saat ditemukan oleh saksi petugas hotel pada Rabu (15/7) malam.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo, membenarkan adanya peristiwa penemuan jasad WH tersebut.

"Dugaannya seperti itu (ada luka tembak)," kata Joko saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (17/7/2026).

Menurutnya, korban merupakan tamu hotel dan datang ke lokasi bersama dengan sopir pribadinya.

"Bapak ini kan menginap di hotel. Terus di hotel ditemani sama saksi. Terus dicek, ternyata ya meninggal dunia," ujar Joko.