Belum Evakuasi JPO Tendean yang Ditabrak Truk, Polisi: Tunggu Alat Berat

JAKARTA - Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Jalan Kapten Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, rusak parah usai ditabrak truk pengangkut alat berat pada Selasa (14/7/2026) pagi. Hingga berita ini diturunkan, truk dan JPO yang ditabrak masih belum dievakuasi karena pihak kepolisian masih menunggu koordinasi dengan pihak Bina Marga untuk penanganan struktur jembatan yang terangkat akibat benturan.

Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Mujiyanto mengatakan proses evakuasi belum bisa dilakukan karena memerlukan alat khusus berupa crane serta keterlibatan instansi yang bertanggung jawab atas JPO tersebut.

"Belum, nanti pengurusnya nyari crane dulu kemudian nanti koordinasi Bina Marga karena JPO itu punya Bina Marga. Harus diapain dulu, nanti orang Bina Marga mau datang juga," kata Mujiyanto, Selasa (14/7/2026).

Menurut dia, Bina Marga dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun pihak terkait lainnya akan mengecek kondisi JPO sebelum proses evakuasi dilakukan. Hal itu diperlukan karena struktur jembatan terangkat setelah tertabrak muatan alat berat yang dibawa truk.

"Iya karena JPO-nya keangkat itu. Bina Marga pusat mau datang juga, yang dari DKI itu," ujarnya.

Sementara itu, arus lalu lintas di lokasi masih bisa melintas meski terjadi penyempitan jalan. Polisi belum melakukan pengalihan arus secara penuh karena satu lajur masih dapat digunakan kendaraan.

"Iya masih bisa, cuman memang penyempitan yang tadinya dua jalur menjadi satu lajur," katanya.