Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |05:44 WIB
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung
Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung/ist
A
A
A

JAKARTA – Sejumlah peristiwa besar terjadi setiap tanggal 3 Desember. Salah satunya pertempuran memperebutkan Gedung V & W yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat pada 1945.

Okezone merangkum beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada 3 Desember seperti diilansir beragam sumber, Rabu, (3/12/2025).

1.Pertempuran di Gedung Sate

Gedung Sate dulu dikenal Gouvernements Bedrijven (GB), dengan ciri khasnya berupa ornament tusuk sate pada menara sentralnya, menjadi penanda atau markah tanah Kota Bandung.

Pada 3 Desember 1945, terjadi peristiwa serangan pasukan Gurkha hingga menewaskan tujuh pemuda yang berupaya mempertahankan Gedung Sate. Untuk mengenang ke tujuh pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu di halaman belakang Gedung Sate.

Menteri Pekerjaan Umum kemudian memindahkan tugu itu ke depan Gedung Sate, pada 3 Desember 1970. Gedung Sate kini menjadi salah satu objek wisata di Kota Bandung.

2. Operasi Transplantasi Jantung Pertama di Dunia

Operasi transplantasi jantung manusia pertama di dunia dilakukan pada 3 Desember 1967 oleh Christiaan Barnard, ahli bedah jantung dari Western Cape, Afrika Selatan. 

Operasi berlangsung sembilan jam dan melibatkan tim beranggotakan tiga puluh orang. Operasinya juga dibantu saudara Christiaan, Marius Barnard. Keberhasilan operasi tersebut membuat nama Christiaan melambung.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/337/3170486/sejarah-z9Jl_large.jpg
Kisah Prabu Jayabaya di Petilasan Pamukasan Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163206/tentara_kenil-Akjr_large.jpg
Momen 1.300 Tentara KNIL Menyerah Usai Jepang Bombardir Ladang Minyak Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/337/3154131/bom-TskL_large.jpg
Peristiwa 10 Juli: Kapal Greenpeace Dibom Agen Rahasia Prancis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/337/3147616/perang-Q2vZ_large.jpg
Peristiwa 16 Juni: Perang Belasting, Amarah Rakyat Sumbar Meledak Tolak Pajak Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/337/3138481/peninggalan_kerajaan_mataram-ULwd_large.jpg
Alasan Sultan Mataram Serang Banten dengan Persetujuan Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/337/3138110/peninggalaan_arca_agmohapasa_dikirim_kertanegara_dari_singasari_ke_kerajaan_melayu-IDbC_large.jpg
Kertanagara Raja Singasari Pernah Berkuasa di Daha, tapi Tamat Riwayatnya Diserang Kediri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement