Peristiwa 3 Desember: Perebutan Gedung Sate antara Sekutu dan Rakyat Bandung/ist

JAKARTA – Sejumlah peristiwa besar terjadi setiap tanggal 3 Desember. Salah satunya pertempuran memperebutkan Gedung V & W yang sekarang dikenal sebagai Gedung Sate di Bandung, Jawa Barat pada 1945.

Okezone merangkum beberapa peristiwa penting yang pernah terjadi pada 3 Desember seperti diilansir beragam sumber, Rabu, (3/12/2025).

1.Pertempuran di Gedung Sate

Gedung Sate dulu dikenal Gouvernements Bedrijven (GB), dengan ciri khasnya berupa ornament tusuk sate pada menara sentralnya, menjadi penanda atau markah tanah Kota Bandung.

Pada 3 Desember 1945, terjadi peristiwa serangan pasukan Gurkha hingga menewaskan tujuh pemuda yang berupaya mempertahankan Gedung Sate. Untuk mengenang ke tujuh pemuda itu, dibuatkan tugu dari batu di halaman belakang Gedung Sate.

Menteri Pekerjaan Umum kemudian memindahkan tugu itu ke depan Gedung Sate, pada 3 Desember 1970. Gedung Sate kini menjadi salah satu objek wisata di Kota Bandung.

2. Operasi Transplantasi Jantung Pertama di Dunia

Operasi transplantasi jantung manusia pertama di dunia dilakukan pada 3 Desember 1967 oleh Christiaan Barnard, ahli bedah jantung dari Western Cape, Afrika Selatan.

Operasi berlangsung sembilan jam dan melibatkan tim beranggotakan tiga puluh orang. Operasinya juga dibantu saudara Christiaan, Marius Barnard. Keberhasilan operasi tersebut membuat nama Christiaan melambung.