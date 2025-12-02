Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sita Ratusan Amunisi dan Belasan Magazine dari Kontrakan di Jakbar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |11:36 WIB
Polisi Sita Ratusan Amunisi dan Belasan Magazine dari Kontrakan di Jakbar
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Ditreskrimum Polda Metro Jaya mengungkap kasus kepemilikan amunisi ilegal di wilayah Jakarta Barat. Seorang pria berinisial OA (55) dtangkap tim Opsnal Unit 1 Subdit Umum/Jatanras, setelah dilakukan pengembangan dari kasus sebelumnya yang melibatkan tersangka RS.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan bahwa penangkapan OA berawal dari keterangan RS yang mengaku memperoleh amunisi dari pelaku tersebut. Berdasarkan informasi itu, tim yang dipimpin Kanit 1 Subdit Umum/Jatanras Kompol Roland Olaf Ferdinan kemudian bergerak menuju lokasi dan mengamankan OA di sebuah kontrakan pada Rabu (26/11) malam sekitar pukul 21.30 WIB.

"Kami tidak akan memberikan ruang bagi siapa pun yang mencoba mengedarkan amunisi atau senjata api tanpa izin. Penindakan akan kami lakukan secara tegas dan terukur,” ujar Budi, Selasa (2/12/2025).

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan ratusan butir amunisi berbagai kaliber, mulai dari 9 mm, 22 mm hingga 45 mm. Selain itu, polisi juga menyita 17 magazine senjata api, 3 magazine airsoft, satu buku senjata api, serta dua boks suku cadang (sparepart) pistol. Seluruh barang bukti tersebut langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186956//sman_72_jakarta-TUqx_large.jpg
Polisi Ungkap 2 Korban Ledakan SMAN 72 Masih Dirawat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/338/3186817//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-NinV_large.jpg
ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Keluar dari RS, Dititipkan di Rumah Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186496//arya_daru_pangayunan-lGc6_large.jpg
Polda Metro Bakal Koordinasi ke Keluarga Arya Daru Terkait Vara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186474//sma_72_jakarta-SNnW_large.jpg
Kegiatan Belajar di SMAN 72 Berjalan Normal Imbas Ledakan, Korban Masih Dapat Pendampingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186451//polda_metro_jaya-XAbs_large.jpg
Apel Pam Swakarsa, Kapolda Metro Ajak Satpam-Satkamling Jaga Jakarta Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186450//kabid_humas_polda_metro_jaya-CoKS_large.jpg
Polisi Ungkap Kondisi ABH Pelaku Ledakan SMAN 72 Beranjak Pulih
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement