Masyarakat Diimbau Tak Sebarkan Foto Rekayasa AI Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan foto rekayasa Artificial Intelligence (AI) dari terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

“Dalam upaya mengungkap kasus penyiraman aktivis AY, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto/visual rekayasa AI yang belum terverifikasi,” demikian keterangan yang disampaikan akun resmi @poldametrojaya yang dilihat Senin (16/3/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, informasi yang tidak akurat dapat menghambat proses hukum.

“Informasi yang salah dapat menyesatkan penyelidikan dan mendistorsi fakta di lapangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) lalu di kawasan Jakarta Pusat.

Andrie mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan 24%, akibat reaksi peradangan dari cairan air keras yang mengenai kulit. Luka tersebut terdapat pada area wajah, khususnya di sisi kanan, termasuk pada mata kanan, kedua tangan, serta bagian dada.

(Rahman Asmardika)

