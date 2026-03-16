Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Masyarakat Diimbau Tak Sebarkan Foto Rekayasa AI Pelaku Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |07:58 WIB
Video tangkapan kamera pengawas penyiram air keras aktivis Andrie Yunus.
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan foto rekayasa Artificial Intelligence (AI) dari terduga pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

“Dalam upaya mengungkap kasus penyiraman aktivis AY, Polda Metro Jaya mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan foto/visual rekayasa AI yang belum terverifikasi,” demikian keterangan yang disampaikan akun resmi @poldametrojaya yang dilihat Senin (16/3/2026).

Dalam keterangan yang disampaikan, informasi yang tidak akurat dapat menghambat proses hukum.

“Informasi yang salah dapat menyesatkan penyelidikan dan mendistorsi fakta di lapangan,” ujarnya.

Sebagai informasi, penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) lalu di kawasan Jakarta Pusat.

Andrie mengalami luka bakar dengan tingkat keparahan 24%, akibat reaksi peradangan dari cairan air keras yang mengenai kulit. Luka tersebut terdapat pada area wajah, khususnya di sisi kanan, termasuk pada mata kanan, kedua tangan, serta bagian dada.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207146//polri-ylKR_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207129//kabid_humas_polda_metro_jaya_kombes_budi_hermanto-Gx56_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207099//kapolri_jenderal_listyo_sigit_prabowo-BuX7_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207048//viral-u9hA_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/337/3207027//prabowo-0cti_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/338/3207018//viral-WETI_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement