Prabowo Perintahkan Kapolri Usut Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Maret 2026 |11:25 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk mengusut tuntas kasus penyiram air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di sela-sela kunjungannya di Stasiun Besar Surabaya Gubeng, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (15/3/2026).

“Saat ini, saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan,” kata Kapolri.

“Tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigation,” sambung dia.

Dia menjelaskan, saat ini jajarannya tengah melakukan pengumpulan informasi. Nantinya, kata dia, informasi yang diterima akan didalami.

“Kami juga akan membuat posko pengaduan, sehingga masyarakat yang mungkin mengetahui dan kemudian ingin menginformasikan maka bisa memberikan laporan langsung ke posko pengaduan, nanti kita bimbing,” ujar dia.

Sekadar informasi, penyiraman air keras yang dialami oleh Andrie Yunus terjadi pada Kamis (12/3/2026) lalu di kawasan Jakarta Pusat. 

 

