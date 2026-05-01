Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

200 Ribu Buruh Diperkirakan Hadiri May Day di Monas, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |02:07 WIB
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memperkirakan 200 ribu buruh akan hadir pada perayaan May Day Internasional 2026, yang akan berpusat di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026).

1. 200 Ribu Buruh

“Sampai dengan data terakhir yang kami terima, 200.000 lebih buruh yang akan ke Monas dan ada beberapa kelompok yang mungkin akan melaksanakan kegiatan di beberapa titik Jakarta,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Komarudin, Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan, diperkirakan ada 4 ribu bus akan mengarah ke Jakarta.

“Kalau diasumsikan ada sekitar 4.000 bus nanti yang akan mengarah ke Jakarta. Peserta May Day itu juga tidak seluruhnya menggunakan bus. Ada cukup banyak informasi yang kami dapat ada sekitar 20.000 peserta yang akan menggunakan roda dua,” ujar dia.

Sementara itu, Komarudin mengatakan, sebanyak 1.793 personel lalu lintas nantinya disebar di lapangan untuk mengatur lalu lintas.

“Rekayasa yang sudah kami lakukan, kami sudah mengatur rute perjalanan, baik saudara kita datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai dengan Lampung, kita sudah atur flow mengarah ke Monas, termasuk kantong-kantong parkir bus yang akan digunakan,” ungkap Komarudin.

2. Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

Komarudin juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema rekayasa arus lalu lintas. Namun hal ini masih bersifat situasional melihat kondisi di lapangan.

“Rekayasa arus lalu lintas kami lakukan secara situasional ya. Rekayasa-rekayasa ini mulai dari pengalihan ataupun penutupan sekiranya memang nanti akan ada ruas-ruas jalan yang padat, volumenya cukup berat, maka kami akan lakukan pengalihan atau bahkan penutupan sekiranya itu diperlukan,” ujar Komarudin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Jelang May Day 2026, Ini Arahan untuk Kepala Daerah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement