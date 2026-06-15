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Polisi Tutup 10 Ruas Jalan Protokol saat Presiden Jerman Melintas Hari Ini, Cek Lokasinya!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |06:00 WIB
Polisi Tutup 10 Ruas Jalan Protokol saat Presiden Jerman Melintas Hari Ini, Cek Lokasinya!
Polisi Tutup 10 Ruas Jalan Protokol saat Presiden Jerman Melintas
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JAKARTA - Polda Metro Jaya melakukan rekayasa lalu lintas berupa penutupan jalan sementara saat Presiden Republik Federal Jerman, Frank Walter Steinmeier melintas di kawasan DKI Jakarta. Adapun Frank setidaknya akan melintas di 10 ruas jalan.

Pengumuman terkait penutupan jalan itu diunggah dalam laman Instagram resmi Ditlantas Polda Metro Jaya @tmcpoldametro. Dalam unggahan itu, rangkaian acara kenegaraan akan dijadwalkan mulai pada pukul 08.00 WIB.

"Indonesia menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Y.M. Frank Walter Steinmeier dan Spouse, dan akan diadakan rangkaian acara kenegaraan pada Senin, 15 Juni 2026 pukul 08.00 WIB sampai selesai," tulis keterangan @tmcpoldametro, dikutip Senin (15/6/2026).

"Penutupan jalan hanya akan dilakukan pada saat rangkaian tamu kenegaraan melintas," tulis keterangan itu.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto diagendakan akan bertemu dengan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 15 Juni 2026. Kunjungan Presiden Federal Jerman ke Indonesia menegaskan pentingnya kemitraan strategis.

 

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