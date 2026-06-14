Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bantah Tuduhan Pembagian Dana MBG ke Presiden Prabowo, BGN: Itu Hoaks

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |13:50 WIB
Bantah Tuduhan Pembagian Dana MBG ke Presiden Prabowo, BGN: Itu Hoaks
Kepala BGN Nanik S. Deyang.
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, membantah pernyataan Dadan Hindayana dan tuduhan adanya pembagian keuntungan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto. Nanik menyebut pernyataan tersebut sebagai informasi palsu atau hoaks.

Pernyataan yang mengatasnamakan Kepala BGN Nanik tersebut sempat beredar di media sosial dan berbagai platform digital.

Nanik pun memastikan pernyataan tersebut tidak pernah disampaikannya sebagai Kepala BGN maupun pernyataan resmi lembaga. Dia menyatakan narasi tersebut sebagai disinformasi yang berpotensi menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

"Saya menegaskan bahwa narasi yang beredar tersebut tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan pernyataan sebagaimana yang dicantumkan dalam pesan yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan," ujar Nanik dalam keterangannya, dikutip Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab kerap mencatut nama pejabat publik untuk membangun narasi yang provokatif dan memancing reaksi masyarakat. Karena itu, masyarakat diimbau lebih cermat dalam menerima maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.

"Masyarakat perlu memastikan kebenaran informasi melalui sumber resmi. Jangan mudah memercayai ataupun menyebarkan informasi yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat," kata Nanik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224384//kepala_badan_gizi_nasional_nanik-ri6x_large.jpg
Kepala BGN Bantah Narasi Bagi Keuntungan Program MBG ke Presiden: Hoaks!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/338/3224107//ilustrasi-l0dh_large.jpg
Imbas Kasus di BGN, Pelaksanaan MBG Diminta Moratorium Hingga Prioritas Daerah 3T
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/337/3224013//mensesneg_prasetyo_hadi-RZoX_large.jpg
Pemerintah Targetkan Evaluasi Tata Kelola MBG Rampung dalam Satu Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/320/3223938//nanik-faG1_large.jpg
Kepala BGN Lapor Efisiensi Anggaran MBG ke Prabowo: Kabar Gembira
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223767//massa_dari_aliansi_mbg_watch_menggelar_aksi_di_depan_kantor_bgn-6EvF_large.jpeg
Geruduk BGN, Massa Aksi Tuntut Program MBG Dihentikan Sementara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223763//massa_dari_aliansi_mbg_watch_menggelar_aksi_di_depan_kantor_bgn-oGQA_large.jpeg
Massa Aksi Demo Geruduk Kantor BGN, Tuntut Evaluasi Program MBG
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement