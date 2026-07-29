Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmikan Pusat Layanan Terpadu, Kepala BGN Larang Pejabat Terima Mitra Secara Diam-Diam

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |16:30 WIB
Resmikan Pusat Layanan Terpadu, Kepala BGN Larang Pejabat Terima Mitra Secara Diam-Diam
Kepala BGN Sudaryono. (Foto: Yuwantoro/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono meresmikan Pusat Layanan Terpadu dan Media Center di kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026). Dalam kesempatan itu, Sudaryono mengatakan bahwa BGN ingin membangun budaya kerja yang terbuka dan transparan, serta melarang seluruh pejabat di lingkungan BGN untuk menerima pihak-pihak yang memiliki kepentingan di luar jalur resmi.

Sudaryono menegaskan, pertemuan pejabat BGN untuk kepentingan pribadi merupakan zona merah yang tak boleh dilanggar. Menurutnya, seluruh aduan, masukan, maupun kepentingan yang berkaitan dengan program BGN harus disampaikan melalui jalur resmi yang telah disediakan.

"Zona merah itu misalnya seseorang yang berkepentingan itu ketemu dengan pejabat dengan kepentingan dia, itu enggak boleh. Jadi segala aduan, segala hal yang memang perlu dibicarakan harus dibicarakan secara resmi," kata Sudaryono usai meresmikan Pusat Layanan Terpadu dan Media Center BGN.

Ia mengaku secara pribadi juga membatasi pertemuan dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan, seperti pengelola dapur, mitra, maupun pemasok.

"Termasuk saya membatasi, saya pribadi membatasi orang-orang yang barangkali dia punya dapur, dia mitra, dia supplier-lah, dia entah apalah begitu, saya membatasi untuk tidak saya terima di ruangan saya," ujarnya.

Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya prasangka negatif maupun fitnah terhadap penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, ia menginstruksikan budaya serupa diterapkan hingga seluruh jajaran BGN.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3233004//bgn-0yD2_large.jpg
116 Juta Warga Kekurangan Kalori dan Protein, Kepala BGN: Menyedihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/320/3232830//bgn-zpHl_large.jpg
Alasan Dapur MBG Dilarang Masak Pakai LPG 3 Kg, Minyakita dan Beras SPHP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232663//kepala_badan_gizi_nasional_sudaryono-2dTR_large.jpg
BGN Buka Akses Program MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232611//kepala_badan_gizi_nasional_sudaryono-0JIL_large.jpg
Ratusan Pegawai BGN Dipecat, Sudaryono Beberkan Dugaan Judol hingga 'Ngentit Duit'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232596//sudaryono-VWOE_large.jpg
Langgar Standar, BGN Suspend Permanen 833 Dapur MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/320/3232571//menteri_pertanian-nPNV_large.jpg
Mentan Senyum-Senyum saat Ditanya Pengganti Sudaryono yang Kini Jadi Kepala BGN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement