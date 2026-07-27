BGN Buka Akses Program MBG, Orang Tua Bisa Cek Menu Secara Online

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah menyiapkan sistem digital yang memungkinkan publik memantau pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui sistem tersebut, orang tua dapat mengecek menu makanan hingga kandungan gizi yang diterima anak di sekolah.

Kepala BGN, Sudaryono menargetkan sistem tersebut mulai dapat diakses oleh orang tua siswa pada pekan depan.

"Kami harapkan minggu depan atau per minggu depan kami harapkan akan bisa diakses oleh seluruh orang tua siswa," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).

Melalui sistem itu, orang tua dapat mengetahui menu MBG yang dikonsumsi anak di sekolah, termasuk lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyiapkan makanan tersebut.

"Jadi pihak terkait atau stakeholder bisa mendapatkan informasi, termasuk kandungan gizi di menu itu. Orang tua siswa, kemudian guru, kepala sekolah, kepala daerah, hingga dinas-dinas bisa mengakses informasi ini," ujarnya.