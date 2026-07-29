Breaking News! KPK OTT Bupati Pemalang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng).

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi salah satu pihak yang terjaring. Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat dihubungi melalui pesan tertulis pada Rabu (29/7/2026).

Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal operasi senyap yang dimaksud. Termasuk apa saja barang bukti yang disita dari giat ini.

Selanjutnya, para pihak yang terjaring akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang tertangkap.

(Arief Setyadi )

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