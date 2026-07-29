Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK OTT Bupati Pemalang

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |07:30 WIB
Breaking News! KPK OTT Bupati Pemalang
KPK OTT Bupati Pemalang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng).

Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi salah satu pihak yang terjaring. Hal ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh saat dihubungi melalui pesan tertulis pada Rabu (29/7/2026).

Namun, ia belum menjelaskan lebih detail perihal operasi senyap yang dimaksud. Termasuk apa saja barang bukti yang disita dari giat ini.

Selanjutnya, para pihak yang terjaring akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Adapun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka yang tertangkap.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK KPK OTT di Pemalang OTT KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/11/337/3229480/kpk_pamer_barang_bukti_bupati_sukoharjo-aWDw_large.jpg
KPK Tetapkan Bupati Sukoharjo Etik Suryani Tersangka Korupsi, Diduga Terima Upah Pungut Rp2,93 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/337/3227414/kpk-8rfB_large.jpg
Breaking News! KPK Tangkap 10 Orang saat Gelar OTT di Kuansing, Bupati dan Sekda Diburu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223437/kpk-QkdU_large.jpg
KPK Sudah Tetapkan Tersangka Terkait OTT Bupati Muara Enim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223424/kpk-xjIA_large.jpg
OTT di Muara Enim, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati Edison
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211948/kpk-usqK_large.jpg
Ditetapkan Tersangka KPK, Bupati Tulungagung Bungkam Dicecar Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211946/kpk-3lVB_large.jpg
Kronologi Lengkap Pemerasan Bupati Tulungagung, Beli Sepatu Mewah hingga Bagi-Bagi THR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement