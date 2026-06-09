OTT di Muara Enim, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati Edison

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin 8 Juni 2026. Awalnya, operasi senyap ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh.

Sementara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam OTT ini terdapat 10 orang yang tertangkap di dua lokasi yang berbeda, yakni Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Bupati Muara Enim Edison.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian, lima orang lainnya dari pihak swasta," ujar Budi.

Dalam operasi senyap ini, tim KPK mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Namun, jumlah uang yang diamankan tersebut belum diungkap secara pasti, termasuk apakah dalam bentuk rupiah atau mata uang asing.