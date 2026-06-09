Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

OTT di Muara Enim, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati Edison

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 09 Juni 2026 |07:59 WIB
OTT di Muara Enim, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati Edison
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin 8 Juni 2026. Awalnya, operasi senyap ini dikonfirmasi Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto.

"Benar," kata Fitroh.

Sementara Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan dalam OTT ini terdapat 10 orang yang tertangkap di dua lokasi yang berbeda, yakni Jakarta dan Sumatera Selatan. Salah satunya adalah Bupati Muara Enim Edison.

"Lima orang dari unsur Pemkab Muara Enim, salah satunya bupati. Kemudian, lima orang lainnya dari pihak swasta," ujar Budi.

Dalam operasi senyap ini, tim KPK mengamankan uang senilai ratusan juta rupiah sebagai barang bukti. Namun, jumlah uang yang diamankan tersebut belum diungkap secara pasti, termasuk apakah dalam bentuk rupiah atau mata uang asing.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211948/kpk-usqK_large.jpg
Ditetapkan Tersangka KPK, Bupati Tulungagung Bungkam Dicecar Wartawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211946/kpk-3lVB_large.jpg
Kronologi Lengkap Pemerasan Bupati Tulungagung, Beli Sepatu Mewah hingga Bagi-Bagi THR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211943/kpk-bxtU_large.jpg
ASN Tulungagung Pakai Uang Pribadi hingga Utang untuk Setoran ke Bupati Gatut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211942/kpk-l0Ni_large.jpg
Penampakan Uang Ratusan Juta dan Sepatu Louis Vuitton Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211941/kpk-68LO_large.jpg
Duh! Uang Hasil Pemerasan Bupati Tulungagung untuk Beli Sepatu Mewah hingga THR ke Forkopimda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/337/3211931/kpk-IL5x_large.jpg
Bupati Tulungagung dan Ajudannya Ditetapkan Tersangka Kasus Pemerasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement