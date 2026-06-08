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KPK Sita Uang Ratusan Juta dalam OTT Bupati Muara Enim

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |21:37 WIB
KPK Sita Uang Ratusan Juta dalam OTT Bupati Muara Enim
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai ratusan juta rupiah, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, uang tersebut diamankan sebagai barang bukti dalam operasi yang menjerat sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim, Edison.

"Untuk barang bukti, sejauh ini terinformasi ada uang tunai senilai ratusan juta rupiah," kata Budi kepada wartawan.

Budi belum merinci nominal maupun jenis mata uang yang diamankan dalam operasi tersebut.

 

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Topik Artikel :
Muara Enim KPK OTT KPK
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