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KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |19:09 WIB
KPK Tahan 3 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Pokmas Jatim
Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein (foto: Okezone)
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JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga tersangka kasus dugaan suap pengurusan dana hibah, untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur (Jatim) tahun 2021-2022.

Tiga tersangka yang dimaksud ialah, Achmad Yahya (AY) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, M. Fathullah (MF) selaku pihak swasta dari Kabupaten Pasuruan, dan Ra. Wahid Ruslan (RWR) selaku pihak swasta dari Kabupaten Bangkalan.

"Pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap 3 Tersangka pihak pemberi dari klaster kedua, yaitu AY, MF, dan RWR," kata Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein kepada wartawan, Rabu (22/7/2026). 

Tiga orang ini merupakan bagian dari 21 tersangka dalam perkara ini. Jumlah tersebut kemudian dibagi menjadi tiga klaster dan mereka tergabung dalam klaster kedua dengan dua penerima dan 10 pemberi. 

Ketiganya akan dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

 

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Topik Artikel :
Dana Hibah Jatim KPK Korupsi
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