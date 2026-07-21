Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menteri Dody Buka-bukaan soal Dugaan Anak Buahnya Terlibat Korupsi hingga Judol

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |20:34 WIB
Menteri Dody Buka-bukaan soal Dugaan Anak Buahnya Terlibat Korupsi hingga Judol
Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan, mekanisme pengawasan internal di kementeriannya saat ini diperkuat melalui sistem whistleblowing yang laporannya langsung masuk.

Doddy mengatakan, laporan tersebut menjadi salah satu dasar bagi pihaknya untuk menindaklanjuti berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan aparatur, mulai dari pelanggaran etik hingga dugaan tindak pidana korupsi.

“Ada whistleblowing. Saya suruh cek. Yang ngecek tentu Inspektorat Jenderal,” kata Menteri Dody dikutip dari podcast Akbar Faizal Uncensored, Selasa (21/7/2026).

Doddy menjelaskan, setiap laporan yang diterima tidak serta-merta diproses. Inspektorat Jenderal terlebih dahulu melakukan verifikasi untuk memastikan terdapat bukti awal sebelum perkara diteruskan.

“Kalau memang sudah ada bukti awalnya kita teruskan. Kalau enggak ada bukti awalnya ya enggak kita teruskan, buat apa buang-buang waktu,” ujarnya.

Menurutnya, laporan yang masuk melalui mekanisme whistleblowing tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyimpangan anggaran, tetapi juga menyangkut pelanggaran disiplin dan etik. “Ada macam-macam. Yang lain-lain, absensi, judi online,” ungkap dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231392//komisi_pemberantasan_korupsi-wFgW_large.jpg
KPK Panggil Bupati Penajam Paser Utara sebagai Saksi Kasus Gratifikasi Batu Bara Kukar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231333//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-nak7_large.jpg
OTT Lombok Barat Naik ke Penyidikan, KPK Periksa Bupati hingga 7 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231322//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-BM7Q_large.jpg
Heboh Pengadaan Kipas Angin Rp1,8 Triliun untuk Kopdes, KPK Ingatkan Potensi Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/337/3231302//yusril_ihza_mahendra-YXyz_large.jpg
Yusril Sebut KPK Bisa Ambil Alih Perkara Eks Jampidsus Febrie
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231263//menteri_pu_dody-xnNj_large.jpeg
Isu Bakal di Reshuffle, Menteri PU: Itu Hak Prerogatif Presiden 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/320/3231262//menteri_pu_dody-9qAR_large.jpeg
Soal Dugaan Doxing Dosen UGM, Menteri PU: Saya Gak Ngerti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement