KPK OTT di Muara Enim, Bupati Edison Ikut Diamankan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel), pada Senin (8/6/2026).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengonfirmasi bahwa salah satu pihak yang ditangkap dalam operasi senyap tersebut adalah Bupati Muara Enim, Edison.

"Benar (salah satu yang ditangkap Bupati)," kata Fitroh saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis.

Namun, ia belum menjelaskan lebih detail terkait OTT tersebut, termasuk jumlah pihak yang ditangkap maupun perkara yang sedang ditangani.

Sebelumnya, Fitroh mengonfirmasi bahwa KPK tengah menggelar operasi tangkap tangan di Muara Enim. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.



(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.