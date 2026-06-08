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Breaking News! KPK Gelar OTT di Muara Enim

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |16:53 WIB
Breaking News! KPK Gelar OTT di Muara Enim
KPK OTT di Muara Enim (foto: freepik)
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JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, Senin (8/6/2026).

Hal itu dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto. "Benar," kata Fitroh saat dihubungi dalam pesan singkat, Senin (8/6/2026).

Dari informasi yang dihimpun, Bupati Muara Enim, H. Edison turut dijaring dalam operasi senyap tersebut.

Sedianya, Para pihak yang terjaring OTT dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. KPK mempunyai waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

(Awaludin)

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