Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri : Ini Alarm Keras!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |11:43 WIB
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri : Ini Alarm Keras!
11 Kepala Daerah Kena OTT KPK, Wamendagri : Ini Alarm Keras! (Okezone/Jonathan Simanjuntak)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, buka suara soal 11 kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wiyagus menyebutkan, rentetan OTT ini merupakan alarm keras pentingnya pendidikan antikorupsi.

1. Alarm Keras

"Bahwa sepanjang 2025-2026 juta mencatat ada 11 operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah dengan berbagai macam kasus dan modus operandi yang dilakukan. Ini adalah alarm keras ya, bagi kita semua," kata Akhmad dalam acara Peluncurkan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5/2026).

Wiyagus menyebutkan, korupsi harus diselesaikan hingga akar permasalahan yakni tindakan preventif bukan hanya melalui penindakan. Ia melanjutkan, korupsi merupakan penyakit karakter yang obatnya merupakan pendidikan antikorupsi.

"Korupsi adalah penyakit karakter dan obat bukan hanya jeruji besi penegakan hukum, tetapi masuk dalam preventif salah satu di antaranya pendidikan antikorupsi ini," tuturnya.

Wiyagus lantas mendukung adanya pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Ia menilai pendidikan sejak ini akan membentuk karakter sikap antikoruptif.

"Kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran, tangan jawab, dan disiplin sejak usia dini khususnya sejak masa PAUD, dan sekolah dasar karena di usia inilah karakter itu akan dibentuk dan terbentuk," ujarnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/337/3217660//mendikdasmen_abdul_muti_buku_panduan_antikorupsi-59Fz_large.jpg
Pemerintah dan KPK Terbitkan Buku Panduan Antikorupsi, Bakal Diintegrasikan ke Kurikulum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/10/337/3217544//ahmad_dedi-r382_large.jpg
Ahmad Dedi Bantah Lari Usai Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/337/3217270//juru_bicara_kpk_budi_prasetyo-m0Pp_large.jpg
KPK Respons Laporan Dugaan Penyelewengan APBD Sulawesi Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/320/3216951//purbaya-GWcb_large.jpg
Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Terseret Kasus Korupsi Langsung Diberhentikan? Ini Kata Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216915//kpk-eZLf_large.jpg
KPK Hibahkan 13 Bidang Tanah Rampasan Rp3,6 Miliar ke Pemkab Inhil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216912//perindo-fGm7_large.jpg
Legislator Perindo Normans Luntungan Apresiasi Kejati Sulut Bongkar Korupsi Gunung Ruang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement