Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ahmad Dedi Bantah Lari Usai Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |14:35 WIB
Ahmad Dedi Bantah Lari Usai Diperiksa KPK di Kasus Bea Cukai
Ahmad Dedi usai menjalani pemeriksaan di KPK (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Pemeriksa Fungsional Ahli Madya di Direktorat Jenderal Bea Cukai Ahmad Dedi sempat menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam dugaan pemberian PT Blueray Cargo (BR) untuk memuluskan barang impor. Namun, Dedi yang seusai diperiksa sempat lari dari kejaran awak media menuai sorotan.

Kuasa Hukum Ahmad Dedi, T.S Hamonangan Daulay pun menyayangkan narasi negatif yang muncul, termasuk berseliweran di media sosial. Ia mengungkapkan, kliennya memiliki hak untuk memberikan keterangan atau tidak kepada media.

"Di sini perlu diluruskan, karena sudah terjadi framing negatif yang pada akhirnya merugikan klien kami. Seolah-olah takut karena terlibat dalam kasus tersebut," ujarnya, dikutip Minggu (10/5/2026).

Ahmad Dedi, menurut Hamonangan Daulay, menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia beranggapan jika berkomentar di media akan menjadi kontraproduktif dengan kasus yang tengah berjalan di KPK.

"Biarlah kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung," imbuhnya.

Status Ahmad Dedi juga dalam perkara tersebut adalah saksi yang ingin membantu KPK dalam penyelidikan perkara tersebut. Untuk itu, ia hadir memenuhi panggilan lembaga antirasuah.

"Makanya, dia hadir dan memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dia ketahui. Sekali lagi, dia sebagai saksi dan bukan tersangka," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/07/337/3216915/kpk-eZLf_large.jpg
KPK Hibahkan 13 Bidang Tanah Rampasan Rp3,6 Miliar ke Pemkab Inhil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/06/337/3216798/korupsi-2fCw_large.jpg
Pemilik PT Blueray Didakwa Suap Pejabat Bea Cukai Rp63 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216289/korupsi-c6bD_large.jpg
Dua Terdakwa Kasus LNG Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215596/kpk-BuLf_large.jpg
Kasus Bupati Pekalongan, KPK Dalami Penempatan Pegawai Outsourcing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215501/bupati_pekalongan-GD1J_large.jpg
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215032/kejagung-2AYW_large.jpg
Usut Korupsi, Kejagung Diminta Jeli Jangan Terpengaruh Opini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement