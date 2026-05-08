HOME NEWS NASIONAL

Saksi Kasus Bea Cukai Kabur Usai Diperiksa KPK

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 08 Mei 2026 |20:37 WIB
Saksi Kasus Bea Cukai Kabur Usai Diperiksa KPK
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan suap importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Salah satu yang diperiksa ialah Ahmad Dedi selaku PNS Ditjen Bea Cukai. 

1. Kabur Usai Diperiksa

Selesai pemeriksaan, Dedi memilih lari saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK. Ia lari guna menghindari awak media yang mencoba mengonfirmasi materi pemeriksaannya hari ini. 

Dengan mengenakan kemeja putih lengan pendek, celana hitam, serta membawa map dengan motif batik, Ahmad Dedi lari sekuat tenaga menghindari awak media yang mengejarnya. 

Ia lari hingga jalan umum depan Gedung Merah Putih KPK. Meski berlawanan arah dengan kendaraan bermotor yang melintas, ia tetap terus berlari. 

Selain Dedi, KPK juga menjadwalkan pemanggilan terhadap tiga saksi lain dari unsur swasta. Ketiganya adalah Heri Setiyono, Hari Tommy, dan Hanapi Arbi. 

