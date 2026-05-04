Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dua Terdakwa Kasus LNG Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun Penjara

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |13:58 WIB
Dua Terdakwa Kasus LNG Divonis 4,5 dan 3,5 Tahun Penjara
Sidang dua terdakwa korupsi LNG (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dua terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020 divonis 4,5 dan 3,5 tahun penjara. Hakim meyakini keduanya terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan LNG sebagaimana diatur dalam Pasal 3 juncto UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua.

Dua terdakwa yang dimaksud ialah Hari Karyuliarto (HK) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) 2012-2014 dan Yenni Andayani (YA) selaku Direktur Gas PT Pertamina (Persero) periode 2015-2018.

"Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hari Karyuliarto dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan, dan Terdakwa II Yenni Andayani dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim, Suwandi saat membacakan amar putusan, Senin (4/5/2026).

Selain itu, kedua terdakwa juga dikenai denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan. Diketahui, vonis ini lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Di mana, Hari Karyuliarto dituntut 6,5 tahun penjara, denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan. Sementara Yenni dituntut 5,5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

Sekadar informasi, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa keduanya telah merugikan keuangan negara sebesar USD113 juta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2013-2020.

Jaksa menjelaskan, Hari tidak menyusun pedoman atas proses pengadaan LNG dari sumber internasional dan tetap memproses pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215596/kpk-BuLf_large.jpg
Kasus Bupati Pekalongan, KPK Dalami Penempatan Pegawai Outsourcing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/337/3215501/bupati_pekalongan-GD1J_large.jpg
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215032/kejagung-2AYW_large.jpg
Usut Korupsi, Kejagung Diminta Jeli Jangan Terpengaruh Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214841/zarof_ricar-fGgm_large.jpg
Kejagung Usut Kasus Zarof Ricar, Cara Modern Memburu Aset Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214492/korupsi-H9vO_large.jpg
Tetapkan 3 Tersangka Baru, Kejagung Didorong Usut Kasus Samin Tan hingga Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213575/prabowo-hyZu_large.jpg
Satgas PKH Terapkan Denda Triliunan Dinilai Bermanfaat bagi Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement