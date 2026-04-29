Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |19:36 WIB
Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (Foto: Dok IMG)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Pekalongan nonaktif Fadia Arafiq (FAR). Penambahan masa penahanan kedua ini diperpanjang selama 30 hari.

“Dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Kabupaten Pekalongan TA 2023–2026, hari ini, Rabu (29/4/2026), penyidik melakukan perpanjangan kedua penahanan tersangka saudari FAR eks Bupati Pekalongan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

“Perpanjangan penahanan kedua ini untuk 30 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 3 Mei sampai dengan 1 Juni 2026,” sambungnya.

Budi menjelaskan, perpanjangan dilakukan lantaran masa penahanan yang bersangkutan akan berakhir pada 2 Mei nanti. Di sisi lain, perpanjangan dilakukan guna melengkapi berkas penyidikan.

“Baik pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan kepada para pihak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, swasta, maupun pihak keluarga ataupun orang-orang terdekat dari saudari FAR yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/27/337/3215032/kejagung-2AYW_large.jpg
Usut Korupsi, Kejagung Diminta Jeli Jangan Terpengaruh Opini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/26/337/3214841/zarof_ricar-fGgm_large.jpg
Kejagung Usut Kasus Zarof Ricar, Cara Modern Memburu Aset Koruptor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/337/3214492/korupsi-H9vO_large.jpg
Tetapkan 3 Tersangka Baru, Kejagung Didorong Usut Kasus Samin Tan hingga Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213575/prabowo-hyZu_large.jpg
Satgas PKH Terapkan Denda Triliunan Dinilai Bermanfaat bagi Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/337/3213554/sidang_praperadilan-a30x_large.jpg
Prematur, Praperadilan Eks Ketua PN Depok Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/337/3213316/kpk-Uxgj_large.jpg
KPK Maraton Geledah Sejumlah Lokasi di Kasus Tulungagung, Sita Rp95 Juta dan Surat OPD
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement