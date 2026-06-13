Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Iskandar Sitorus, KPK Telusuri Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |11:13 WIB
Periksa Iskandar Sitorus, KPK Telusuri Dugaan Perintangan Penyidikan Kasus Bea Cukai
Jubir KPK Budi Prasetyo (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar HP Sitorus, memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan dalam pemeriksaan ini pihaknya mendalami dugaan adanya perintangan proses penyidikan.

"Penyidik mendalami keterangan saksi soal dugaan pengumpulan informasi ataupun materi pemeriksaan saksi dalam perkara ini, yang diduga mengarah pada upaya untuk menghambat proses penyidikan," kata Budi, Jumat (12/6/2026).

Sementara Iskandar sempat mengungkapkan materi pemeriksaannya. Menurutnya, ia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai kuasa non-litigasi pemilik PT Blueray Cargo, John Field.

"Tadi dieksplor sampai pada ketika 'saudara mendapat kuasa dari John Field itu, apa yang saudara lakukan?', Saya jawab bahwa saya mendampingi Blueray untuk menghadapi hal-hal di luar pengadilan, termasuk jika ada komplain-komplain dari customer, lalu PHK dan lain-lain, karena pegawai Blueray dari 1500 orang sekarang tinggal 115, saya sebut tadi," ujar Sitorus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/13/337/3224293/bupati_muara_enim-qSF8_large.jpg
KPK Geledah Kantor-Rumah Dinas Bupati Muara Enim, Sita Dokumen Pengadaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224254/korupsi_bgn-VhHX_large.jpg
Ajukan JC, Sony Sonjaya Bakal Diperiksa Kejagung Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224250/andri_mulyono-KXHf_large.jpg
Tampang Lesu Andri Mulyono Usai Ditetapkan Tersangka Korupsi Motor Listrik BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224252/kejagung-QZgN_large.jpg
Pengadaannya Diusut, Motor Listrik BGN Tak Akan Disita Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224246/korupsi-E2V0_large.jpg
Jaksa Ungkap Dugaan Aliran Rp3 Miliar per Bulan dari Blueray ke Dirjen Bea Cukai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/12/337/3224236/kejagung-KBtx_large.jpg
Terungkap! Andri Mulyono-PPK Kongkalikong Dapat Proyek Motor Listrik BGN
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement