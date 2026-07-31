5 Orang Mangkir dari Pemeriksaan Kejagung Terkait TPPU Febrie Adriansyah

JAKARTA - Tim 9 Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Adapun perkara ini menyeret eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA).

"Kejaksaan Agung melalui Tim Penyidik (Tim 9) telah melakukan pemanggilan terhadap 7 orang saksi terkait sprindik perkara khusus Tindak Pidana Pencucian Uang yang melibatkan tersangka FA," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna, Jumat (31/7/2026).

Dari keseluruhan saksi yang dilakukan pemanggilan, Anang menyebut hanya dua orang yang memenuhi undangan tersebut. Artinya, lima orang lainnya mangkir dalam pemeriksaan tersebut.

"Dari tujuh orang saksi yang dipanggil tim penyidik, terdapat dua orang saksi yang hadir memenuhi panggilan yakni AS dan H selaku pihak swasta, sedangkan 5 orang saksi lainnya tidak hadir," tuturnya.

Terhadap lima orang yang belum hadir, Kejagung akan melakukan penjadwalan ulang pemanggilan saksi-saksi tersebut. Anang menegaskan, pihaknya saat ini masih melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan saksi guna memperkuat pembuktian perkara tersebut.