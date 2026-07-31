Kapolri Kembali Lakukan Mutasi Jabatan Strategis, Ini Daftar Lengkapnya!

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan mutasi jabatan strategis. Salah satunya adalah posisi Kepala Divisi (Kadiv) Hubungan Internasional (Hubinter) Polri.

Mutasi jabatan itu tertuang dalam Nomor:ST/1584/VII/KEP./2026 yang ditandatangani oleh Kapolri atas nama As SDM Polri Irjen Anwar per tanggal 30 Juli 2026.

Dalam telegram yang dilihat Okezone, Jumat (31/7/2026), Brigjen Untung Widyatmoko diangkat menjadi Kadiv Hubinter Polri. Untung tadinya menjabat sebagai Ses NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri.

Sementara, posisi Ses NCB Interpol Indonesia Divisi Hubinter Polri, nantinya bakal dijabat oleh Brigjen Dani Hamdani.

Brigjen Dani Hamdani sendiri sebelumnya menjabat sebagai Penerjemah Polri Utama Tk II Divisi Hubinter Polri

(Fahmi Firdaus )

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