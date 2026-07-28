Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kapolda Metro Pimpin Pergantian 22 Pejabat Utama dan Kapolres

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 28 Juli 2026 |12:19 WIB
Kapolda Metro Pimpin Pergantian 22 Pejabat Utama dan Kapolres
Kapolda Metro pimpin pergantian 22 Pejabat Utama dan Kapolres (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2026). Sertijab merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri. 

Kegiatan ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pejabat baru yang mendapat amanah untuk bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya. Upacara sertijab dihadiri para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan para Kapolres jajaran.

Sebanyak 22 pejabat mengikuti prosesi sertijab, di antaranya Karoops, Karo SDM, Dirlantas, Dirpamobvit, Kabidpropam, Dirbinmas, Kabiddokkes, Ka SPN, Dirtahti, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Depok, hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polda Metro Jaya.

"Kepada pejabat yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bertugas di Polda Metro Jaya. Saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki, saudara dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Bangun sinergi, jaga soliditas, dan berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/338/3227461/kriminalitas-s5L6_large.jpg
Sepanjang 2026, Polda Metro Tangkap 2.054 Penjahat Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218667/dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-fhkF_large.jpg
Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218669/polda_metro_jaya-E4Wr_large.jpg
Polda Metro Bongkar 171 Kasus Kriminalitas, Tangkap 103 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218646/polda_metro_jaya_bentuk_tim_pemburu_begal-Vduv_large.jpg
Polda Metro Bentuk Tim Pemburu Begal, Siap Beraksi 24 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211338/vape-MXD1_large.jpg
Polda Metro Jaya Respons Isu Vape Dilarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209719/rdp_polda_metro_jaya_dan_komisi_iii_dpr-1Ja5_large.jpg
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement