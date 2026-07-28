Kapolda Metro Pimpin Pergantian 22 Pejabat Utama dan Kapolres

JAKARTA - Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Asep Edi Suheri memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres jajaran Polda Metro Jaya di Lapangan Presisi Ditlantas Polda Metro Jaya, Selasa (28/7/2026). Sertijab merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri mengenai pemberhentian dan pengangkatan jabatan di lingkungan Polri.

Kegiatan ini juga menjadi bentuk penghormatan kepada pejabat lama sekaligus penyambutan bagi pejabat baru yang mendapat amanah untuk bertugas di lingkungan Polda Metro Jaya. Upacara sertijab dihadiri para Pejabat Utama Polda Metro Jaya dan para Kapolres jajaran.

Sebanyak 22 pejabat mengikuti prosesi sertijab, di antaranya Karoops, Karo SDM, Dirlantas, Dirpamobvit, Kabidpropam, Dirbinmas, Kabiddokkes, Ka SPN, Dirtahti, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kapolres Metro Depok, hingga Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok.

Kapolda Metro Jaya menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama bertugas di Polda Metro Jaya.

"Kepada pejabat yang baru bergabung, selamat datang dan selamat bertugas di Polda Metro Jaya. Saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki, saudara dapat melanjutkan serta meningkatkan capaian yang telah diraih. Bangun sinergi, jaga soliditas, dan berikan pengabdian terbaik kepada masyarakat," ujarnya.