Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sepanjang 2026, Polda Metro Tangkap 2.054 Penjahat Jalanan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |03:02 WIB
Sepanjang 2026, Polda Metro Tangkap 2.054 Penjahat Jalanan
Ilustrasi pelaku kejahatan (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap 2.054 tersangka kasus dugaan kejahatan jalanan seperti pencurian kendaraan bermotor (curanmor), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian dengan pemberatan (curat) dari Januari hingga Juni 2026.

“Petugas berhasil mengamankan sebanyak 2.054 tersangka, yang saat ini sudah dilakukan penahanan dan sebagian sudah dilimpahkan ke Kejaksaan,” kata Wadirkrimum Polda Metro Jaya, AKBP Danang Setiyo di Mapolda Metro Jaya, Selasa (30/6/2026).

Para tersangka merupakan tindak lanjut dari 5.436 laporan polisi, dengan sebaran laporan pencurian dengan kekerasan paling banyak terjadi di Jakarta Barat sebanyak 61 laporan, pencurian dengan pemberatan sebanyak 1.923 laporan, dan pencurian kendaraan bermotor sebanyak 695 laporan di wilayah Tangerang Kota.

Selain itu, dari tangan para penjahat jalanan ini turut disita beberapa barang bukti, mulai dari 14 pucuk senjata api, 41 senjata tajam, 95 butir peluru, 4 unit airsoft gun, hingga 110 kunci letter T atau letter Y yang diduga digunakan saat beraksi.

Sedangkan untuk barang bukti hasil kejahatan, polisi berhasil menyita uang tunai total Rp2,07 miliar, 1.825 unit sepeda motor, 22 unit mobil, 296 unit telepon genggam, 10 unit laptop, 145 tabung gas LPG, serta emas seberat 866,98 gram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218667/dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-fhkF_large.jpg
Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218669/polda_metro_jaya-E4Wr_large.jpg
Polda Metro Bongkar 171 Kasus Kriminalitas, Tangkap 103 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218646/polda_metro_jaya_bentuk_tim_pemburu_begal-Vduv_large.jpg
Polda Metro Bentuk Tim Pemburu Begal, Siap Beraksi 24 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211338/vape-MXD1_large.jpg
Polda Metro Jaya Respons Isu Vape Dilarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/338/3209719/rdp_polda_metro_jaya_dan_komisi_iii_dpr-1Ja5_large.jpg
Polda Metro Jaya Limpahkan Kasus Penyiraman Andrie Yunus ke Puspom TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/338/3209442/henry-5rFt_large.jpg
Datangi Polda Metro, Ranny Fadh A Rafiq Bukan Sebagai Anggota DPR
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement