7.643 Aparat Gabungan Kawal 44 Kegiatan di Jakarta hingga Tangsel Hari Ini

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan terdapat 44 kegiatan masyarakat yang berlangsung di Jakarta pada hari ini, Sabtu 1/8/2026). Sebanyak 7.643 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal seluruh kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan 44 kegiatan tersebut tersebar di sejumlah titik, mulai dari Gelora Bung Karno (GBK); Serpong, Tangerang Selatan; Kuningan, Jakarta Selatan; Jakarta Utara; hingga Monas, Jakarta Pusat.

"Kita melihat bahwa kegiatan masyarakat ini harus diberikan pengamanan dari TNI, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah DKI agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik," kata Budi Hermanto di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).

Budi menyebutkan sebanyak 7.643 personel gabungan turut dikerahkan untuk mengawal seluruh kegiatan yang berlangsung di Jakarta.

"Polda Metro Jaya mengerahkan 3.675 personel, Polres jajaran 1.143 personel, Brimob Polri 500 personel, Korps Sabhara 200 personel, TNI 1.845 personel, Satpol PP 145 personel, dan Dishub 135 personel," ujarnya.