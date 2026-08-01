Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

7.643 Aparat Gabungan Kawal 44 Kegiatan di Jakarta hingga Tangsel Hari Ini

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |16:58 WIB
7.643 Aparat Gabungan Kawal 44 Kegiatan di Jakarta hingga Tangsel Hari Ini
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menyatakan terdapat 44 kegiatan masyarakat yang berlangsung di Jakarta pada hari ini, Sabtu 1/8/2026). Sebanyak 7.643 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal seluruh kegiatan tersebut.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan 44 kegiatan tersebut tersebar di sejumlah titik, mulai dari Gelora Bung Karno (GBK); Serpong, Tangerang Selatan; Kuningan, Jakarta Selatan; Jakarta Utara; hingga Monas, Jakarta Pusat.

"Kita melihat bahwa kegiatan masyarakat ini harus diberikan pengamanan dari TNI, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah DKI agar seluruh aktivitas kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik," kata Budi Hermanto di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).

Budi menyebutkan sebanyak 7.643 personel gabungan turut dikerahkan untuk mengawal seluruh kegiatan yang berlangsung di Jakarta.

"Polda Metro Jaya mengerahkan 3.675 personel, Polres jajaran 1.143 personel, Brimob Polri 500 personel, Korps Sabhara 200 personel, TNI 1.845 personel, Satpol PP 145 personel, dan Dishub 135 personel," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232758/polda_metro-B0co_large.jpg
Kapolda Metro Pimpin Pergantian 22 Pejabat Utama dan Kapolres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/338/3227461/kriminalitas-s5L6_large.jpg
Sepanjang 2026, Polda Metro Tangkap 2.054 Penjahat Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218667/dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-fhkF_large.jpg
Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218669/polda_metro_jaya-E4Wr_large.jpg
Polda Metro Bongkar 171 Kasus Kriminalitas, Tangkap 103 Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218646/polda_metro_jaya_bentuk_tim_pemburu_begal-Vduv_large.jpg
Polda Metro Bentuk Tim Pemburu Begal, Siap Beraksi 24 Jam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/338/3211338/vape-MXD1_large.jpg
Polda Metro Jaya Respons Isu Vape Dilarang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement