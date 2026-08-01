1.105 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Laga Aston Villa di SUGBK Malam Ini

JAKARTA – Sebanyak 1.105 aparat gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan sepak bola Aston Villa Pre-Season Tour Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu 1 Agustus 2026 malam. Personel gabungan tersebut terdiri atas unsur TNI-Polri dan petugas Suku Dinas Perhubungan.

“Sebanyak 1.105 personel tersebut terdiri atas 66 personel TNI, 878 personel Polda Metro Jaya, 131 personel Polres Metro Jakarta Pusat dan polsek jajaran, serta 30 personel Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold Hutagalung, Sabtu (1/8/2026).

Ia menjelaskan, personel yang dikerahkan ditempatkan di sejumlah titik, mulai dari pintu masuk stadion, area pertandingan, jalur kedatangan dan kepulangan penonton, hingga kawasan sekitar Senayan. Menurut dia, pengamanan dilakukan secara profesional agar pertandingan dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Seluruh personel harus memahami tugas dan lokasi penempatannya. Layani masyarakat dengan humanis serta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan,” ujarnya.

Dia mengimbau para penonton untuk mengikuti pemeriksaan petugas, menjaga ketertiban, tidak membawa barang yang dilarang, serta mematuhi petunjuk mengenai akses masuk dan keluar stadion.

“Kami mengajak seluruh penonton bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban. Ikuti arahan petugas agar pertandingan sepak bola internasional ini dapat dinikmati dengan aman dan nyaman,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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