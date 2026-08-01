Mal Dipagari Tinggi, Polda Metro: Jakarta Aman, Jangan Berasumsi

JAKARTA - Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan pemasangan pagar besi di sejumlah pusat perbelanjaan dengan isu keamanan yang ramai di media sosial. Polisi menegaskan kondisi keamanan di Jakarta hingga saat ini tetap aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan masyarakat tidak perlu membangun asumsi sendiri terkait alasan pemasangan pagar di sejumlah mal.

“Kalau ditanyakan terkait pemasangan pagar, kami minta hal itu dipertanyakan kembali kepada pihak-pihak pengelola mal mengenai maksud dan tujuannya. Jangan kita berasumsi,” kata Bhudi, Sabtu (1/8/2026).

Bhudi menegaskan, situasi keamanan di Ibu Kota masih berada dalam kondisi yang terkendali. Ia juga mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya memastikan Jakarta tetap aman.

“Kami kembali menyampaikan, ada pernyataan dari Bapak Gubernur DKI bahwa situasi saat ini masih aman, kondusif, dan dapat dikendalikan,” ujarnya.

Bhudi menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Gubernur, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya bersama-sama memberikan rasa aman kepada seluruh warga dan masyarakat DKI,” katanya.