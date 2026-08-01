Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mal Dipagari Tinggi, Polda Metro: Jakarta Aman, Jangan Berasumsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |23:00 WIB
Mal Dipagari Tinggi, Polda Metro: Jakarta Aman, Jangan Berasumsi
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan pemasangan pagar besi di sejumlah pusat perbelanjaan dengan isu keamanan yang ramai di media sosial. Polisi menegaskan kondisi keamanan di Jakarta hingga saat ini tetap aman dan kondusif.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto mengatakan masyarakat tidak perlu membangun asumsi sendiri terkait alasan pemasangan pagar di sejumlah mal.

“Kalau ditanyakan terkait pemasangan pagar, kami minta hal itu dipertanyakan kembali kepada pihak-pihak pengelola mal mengenai maksud dan tujuannya. Jangan kita berasumsi,” kata Bhudi, Sabtu (1/8/2026).

Bhudi menegaskan, situasi keamanan di Ibu Kota masih berada dalam kondisi yang terkendali. Ia juga mengutip pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang sebelumnya memastikan Jakarta tetap aman.

“Kami kembali menyampaikan, ada pernyataan dari Bapak Gubernur DKI bahwa situasi saat ini masih aman, kondusif, dan dapat dikendalikan,” ujarnya.

Bhudi menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya terus bersinergi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Gubernur, Pangdam Jaya, dan Kapolda Metro Jaya bersama-sama memberikan rasa aman kepada seluruh warga dan masyarakat DKI,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
demo viral mal Polda Metro Jaya
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233652/polda_metro_jaya-3Hin_large.jpg
1.105 Aparat Gabungan Dikerahkan Amankan Laga Aston Villa di SUGBK Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/01/338/3233620/polri-eUjd_large.jpg
7.643 Aparat Gabungan Kawal 44 Kegiatan di Jakarta hingga Tangsel Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/338/3232758/polda_metro-B0co_large.jpg
Kapolda Metro Pimpin Pergantian 22 Pejabat Utama dan Kapolres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/30/338/3227461/kriminalitas-s5L6_large.jpg
Sepanjang 2026, Polda Metro Tangkap 2.054 Penjahat Jalanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218667/dirreskrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imanuddin-fhkF_large.jpg
Polda Metro Ungkap Wilayah yang Paling Marak Kriminalitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218669/polda_metro_jaya-E4Wr_large.jpg
Polda Metro Bongkar 171 Kasus Kriminalitas, Tangkap 103 Pelaku
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement