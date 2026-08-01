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Pramono Akan Koordinasi Pembongkaran Pagar Tinggi di Mal, Jaga Citra Jakarta Tetap Aman

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |10:28 WIB
Pramono Akan Koordinasi Pembongkaran Pagar Tinggi di Mal, Jaga Citra Jakarta Tetap Aman
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, akan berkoordinasi dengan operator pusat perbelanjaan untuk membongkar pagar besi yang dipasang di sejumlah mal. Menurutnya, keberadaan pagar tinggi tersebut dapat menimbulkan kesan bahwa Jakarta sedang tidak aman.

Pramono menegaskan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menghadirkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat, termasuk para pelaku usaha yang memiliki properti, perkantoran, maupun pusat perbelanjaan. Karena itu, ia menilai pemasangan pagar tinggi tidak diperlukan.

"Dan saya akan segera mengoordinasikan untuk menertibkan itu. Sebab, jangan sampai kemudian ini menjadi image bahwa Jakarta sedang tidak baik-baik saja," kata Pramono saat ditemui di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).

Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Pramono memastikan kondisi Ibu Kota tetap aman dan kondusif. Ia juga mengaku terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum untuk menjaga situasi keamanan di Jakarta.

"Saya melakukan koordinasi dengan aparat keamanan dan aparat penegak hukum di berbagai sektor, saya meyakini bahwa Jakarta aman-aman saja," ujarnya.

 

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