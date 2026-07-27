Sampah di Pinggir Rel Stasiun Pasar Minggu Terus Menumpuk Meski Diangkut Setiap Hari

JAKARTA - Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan, Rizky Febriyanto, mengatakan pihaknya setiap hari mengangkut tumpukan sampah di sepanjang pinggir rel kereta api di kawasan Stasiun Pasar Minggu. Namun, meski rutin diangkut, tumpukan sampah kembali muncul di lokasi tersebut.

Rizky menjelaskan, tumpukan sampah di lokasi tersebut tidak hanya berasal dari warga yang tinggal di sekitar kawasan, melainkan juga dari masyarakat luar wilayah yang melintas dan membuang sampah sembarangan.

"Pada dasarnya petugas kami setiap hari melakukan pengangkutan sampah di lokasi ini agar tidak terjadi penumpukan. Namun, setelah sampah selesai diangkut, masih ada oknum masyarakat yang kembali membuang sampah secara liar sehingga tumpukan sampah kembali muncul," ujar Rizky dalam keterangannya, Senin (27/7/2026).

Ia menegaskan, menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat. Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan.

"Sebagai langkah tindak lanjut, Suku Dinas LH Jakarta Selatan akan memperkuat pengawasan di lokasi bersama pihak terkait," tuturnya.