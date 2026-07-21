Pramono Sempat Kaget saat Ditanya Soal OTT Sampah: Kamu Bikin Saya Deg-degan

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung sempat dibuat kaget dengan pertanyaan awak media mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) sampah. Hal ini terjadi ketika sesi jumpa pers usai Pramono, meresmikan bedah rumah pascakebakaran di Pela Mampang, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/7/2026).

Adapun OTT yang dimaksud bukanlah sebuah operasi senyap yang dilakukan penegak hukum ketika menangkap koruptor, melainkan operasi yang menyasar para pelaku pembuangan sampah sembarangan.

"Kaget banget ada OTT sampah, kamu buat saya deg-degan aja," jawab Pramono kepada wartawan.

Dalam kesempatan itu, Pramono menjelaskan, bahwa Pemprov DKI Jakarta tengah menggalakkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber. Kebijakan tersebut mengatur warga agar melakukan pemilahan sampah sebelum dibuang.

"Teman-teman sekalian, jadi program pilah sampah Ingub Nomor 5 Tahun 2026 sekarang ini memang betul-betul digalakkan oleh Pemerintah DKI Jakarta. Jadi semua infrastruktur yang ada diminta setengah dipaksa untuk melakukan pilah sampah," ucap dia.