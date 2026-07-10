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Normalisasi Kali Ciliwung Dikebut, Pramono Bidik 170 Bidang Rampung Tahun Ini

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |22:10 WIB
Normalisasi Kali Ciliwung Dikebut, Pramono Bidik 170 Bidang Rampung Tahun Ini
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta , Pramono Anung menargetkan 170 bidang yang terdampak proyek normalisasi Kali Ciliwung rampung dibebaskan paling lambat akhir 2026. Saat ini, 62 bidang telah rampung dibebaskan.

"Alhamdulillah, dari target 170 bidang, saat ini telah selesai 62 bidang. Namun, hingga akhir tahun ini kami menargetkan seluruh proses pembebasan dapat diselesaikan," kata Pramono saat meninjau proyek normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur, Jumat (10/7/2026).

Pramono mengaku tak pernah membayangkan proses pembebasan lahan bisa berjalan dengan baik. Sebab, banyak pihak yang menilai kawasan tersebut sulit dilakukan pembebasan lahan.

"Orang pasti tidak menyangka bahwa ternyata lahan di kawasan ini bisa dibebaskan dan proses normalisasi dapat dilakukan," tuturnya.

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