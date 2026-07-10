Pelamar Loker Padat Karya DKI Jakarta Tembus 132.627 Orang

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui telah membuka 2.843 lowongan kerja (loker) sektor padat karya. Dari jumlah yang tersedia, sebanyak 132.627 orang telah mendaftar loker tersebut.

"Lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai, untuk 2.843 lowongan yang mendaftar 132.627 pelamar," ucap Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Dia menyebut proses seleksi saat ini masih berlangsung, meski sebagian pelamar telah ditetapkan untuk mengisi posisi yang tersedia. Pramono menegaskan proses rekruitmen dijalankan secara transparan tanpa adanya keterlibatan orang dalam.

"Semuanya transparan, karena saya minta tidak boleh lagi apa keterlibatan orang dalam," sambungnya.