Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pelamar Loker Padat Karya DKI Jakarta Tembus 132.627 Orang

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |03:10 WIB
Pelamar Loker Padat Karya DKI Jakarta Tembus 132.627 Orang
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui telah membuka 2.843 lowongan kerja (loker) sektor padat karya. Dari jumlah yang tersedia, sebanyak 132.627 orang telah mendaftar loker tersebut.

"Lowongan pekerjaan untuk bantalan sosial dan sekarang ini sudah tahap pertama dan kedua sudah selesai, untuk 2.843 lowongan yang mendaftar 132.627 pelamar," ucap Pramono di Jakarta Selatan, Kamis (9/7/2026).

Dia menyebut proses seleksi saat ini masih berlangsung, meski sebagian pelamar telah ditetapkan untuk mengisi posisi yang tersedia. Pramono menegaskan proses rekruitmen dijalankan secara transparan tanpa adanya keterlibatan orang dalam.

"Semuanya transparan, karena saya minta tidak boleh lagi apa keterlibatan orang dalam," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/338/3228865//pramono-8VrC_large.jpg
Awas! Pramono Ancam Maling Pagar Fasum: KJP Dicabut hingga Bansos Disetop
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228765//kpk-YK9r_large.jpg
KPK Minta Pergub DKI soal KLB Tak Dijadikan Modus Kickback Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/338/3228677//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-Z0nQ_large.jpg
Usai Dikeluhkan Warga, Jalan Ambles di Pulogadung Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/338/3228667//pramono-rIdX_large.jpg
Selain Urai Macet, Pramono Tegaskan Terowongan PS-Sency Bisa Jadi Sentra UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/338/3228649//pramono-ub8P_large.jpg
Pramono Kaji Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/04/338/3228254//gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-2o5l_large.jpg
Pramono Usulkan Tambahan 1.000 Kuota Sekolah Rakyat untuk Anak Jalanan dan Putus Sekolah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement