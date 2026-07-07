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Selain Urai Macet, Pramono Tegaskan Terowongan PS-Sency Bisa Jadi Sentra UMKM

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |13:06 WIB
Selain Urai Macet, Pramono Tegaskan Terowongan PS-Sency Bisa Jadi Sentra UMKM
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta manajemen Plaza Senayan (PS) dan Senayan City (Sency) membangun terowongan bawah tanah yang menghubungkan dua pusat perbelanjaan tersebut. Langkah itu dilakukan untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut.

"Jakarta memang harus dikelola menjadi lebih baik. Hal-hal yang menjadi simpul-simpul kemacetan itu harus diurai. Salah satu yang terjadi antara Plaza Senayan dengan Senayan City," kata Pramono saat ditemui di Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, infrastruktur bawah tanah tersebut akan memberikan keuntungan bagi PS dan Sency. Ia menyebut ruang bawah tanah itu juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas ekonomi.

"Ruang di bawahnya bisa dimanfaatkan untuk berjualan UMKM dan sebagainya. Nah, dengan hal itulah kemudian Pemerintah DKI Jakarta meminta kepada dua apa pusat perbelanjaan ini bersedia untuk menghubungkan diri dan kemudian diatur secara bersama-sama," sambungnya.

Ia menyampaikan pembangunan infrastruktur bukanlah sesuatu yang sulit dilakukan kedua pihak pengelola mal tersebut. Sebab, pembangunan konektivitas bawah tanah yang lebih kompleks, seperti di kawasan Bundaran HI, juga dapat direalisasikan.

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