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Pemprov DKI Siapkan Sejumlah GOR untuk Warga Nobar Piala Dunia

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 14 Juni 2026 |06:02 WIB
Pemprov DKI Siapkan Sejumlah GOR untuk Warga Nobar Piala Dunia
Ilustrasi nobar Piala Dunia (Ilustrasi AI)
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JAKARTA - Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) DKI Jakarta, Andri Yansyah, menyebut sejumlah gelanggang olahraga (GOR) telah disiapkan sebagai lokasi nonton bareng (nobar) Piala Dunia FIFA 2026. Hal ini untuk memberikan ruang bagi masyarakat pecinta sepak bola sekaligus mempererat kebersamaan.

"Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang berkumpulnya warga. Sehingga, tercipta suasana yang semakin guyub serta mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya," kata Andri, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Ia mengaku telah menginstruksikan seluruh pengelola gelanggang remaja dan fasilitas olahraga di Jakarta untuk menyiapkan lokasi nobar selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. "Setiap GOR kami instruksikan untuk menyelenggarakan nonton bareng, khususnya pada malam Sabtu dan malam Minggu," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pengelola Gelanggang Olahraga Jakarta Timur, Dedy Dwi Widodo, mengaku telah menunjuk GOR Pondok Bambu sebagai lokasi nobar. Sebab, GOR itu berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat.

"Kami telah menyiapkan GOR Pondok Bambu sebagai lokasi Nobar Piala Dunia karena letaknya strategis di tengah permukiman warga dan memiliki area yang luas," kata Dedy.

Ia menyampaikan, pemanfaatan GOR sebagai lokasi nobar diharapkan dapat menjadi sarana edukasi kepada warga agar lebih mengenal fasilitas olahraga yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta.

"Warga juga tidak perlu menempuh perjalanan jauh atau menggunakan kendaraan bermotor karena lokasi GOR berada dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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