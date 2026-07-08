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Awas! Pramono Ancam Maling Pagar Fasum: KJP Dicabut hingga Bansos Disetop

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |12:26 WIB
Awas! Pramono Ancam Maling Pagar Fasum: KJP Dicabut hingga Bansos Disetop
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Jonathan S/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan sanksi kepada pelaku pencurian besi fasilitas umum (Fasum). Bahkan, ia tidak segan mencabut fasilitas Kartu Jakarta Pintar (KJP) apabila pelakunya merupakan seorang pelajar. 

Bahkan, Pramono mengancam tidak akan memberikan bantuan sosial (bansos) jika pelaku tercatat sebagai penerima bansos.

"Saya sudah menyampaikan di internal, bagi siapa pun yang melakukan itu, kalau dia pelajar maka KJP-nya pasti akan kami cabut. Kalau dia penerima bansos, bansosnya tidak kita berikan," kata Pramono, dikutip Rabu (8/7/2026).

Ia menambahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah lokasi. Karena itu, ia berharap aparat kepolisian dapat segera menangkap para pelaku.

"Dan sekarang ini hampir semua JPO kan sudah dipasang CCTV. Saya sudah minta didalami dan ditindaklanjuti untuk para pelakunya, mudah-mudahan bisa kita tangkap," sambungnya.

Sebagai informasi, aksi pencurian pagar besi di dekat Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, viral di media sosial setelah warga memergoki pelaku. Aksi tersebut disebut telah berlangsung selama beberapa hari dan dilakukan secara berkelompok.

(Arief Setyadi )

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